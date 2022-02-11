Платежная система WebMoney объявила об остановке всех операций по кошелькам в российских рублях

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С 11 февраля 2022 года все операции по кошелькам платежной системы WebMoney в российских рублях становятся недоступны. Об этом сообщается на сайте WebMoney.

Причиной стало то, что Центробанк 11 февраля отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банка (банка «ККБ») — расчетного банка системы WebMoney по рублевым кошелькам.

ЦБ заявил, что банк «ККБ» нарушал законодательство в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка.

Платежная система WebMoney заявила, что банк «ККБ» не нарушал закон, и назвала действия ЦБ «недружественным шагом».

Причина, по которым отозвана лицензия у АО банк «ККБ», очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе ЦБ РФ. Банк никогда не был причастен к обслуживанию «„теневого“ игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка». Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний, выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка.

В WebMoney заявили, что замороженные в банке «ККБ» деньги участников системы будут выплачены владельцам. Там добавили, что приложат «все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов».

Платежная система WebMoney была создана в России в 1998 году. В ней можно создавать кошельки в российских рублях, других валютах и криптовалютах. Сейчас в системе, по ее собственным данным, зарегистрированы более 45 миллионов пользователей. С начала февраля они провели более миллиона транзакций.

В декабре WebMoney на полгода приостановила возможность пополнять рублевые кошельки и делать с них переводы из-за того, что банк «ККБ» получил предписание от Центробанка. В WebMoney тогда предположили, что оно связано с «формальными замечаниями».

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