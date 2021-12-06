WebMoney из-за предписания ЦБ на полгода приостановит возможность пополнять рублевые кошельки и делать с них переводы

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Платежная система WebMoney с 7 декабря на полгода приостановит для своих пользователей возможность пополнять рублевые кошельки и делать с них переводы. Об этом сообщается на сайте WebMoney.

Это связано с предписанием, которое Консервативный коммерческий банк (ККБ) — расчетный банк системы WebMoney по рублевым кошелькам — получил от Центробанка России 6 декабря.

В WebMoney РБК заявили, что предписание стало для них неожиданностью, и предположили, что оно связано с «формальными замечаниями». «Каких-либо нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках и недостатком борьбы с недобросовестным использованием [сервиса] у нас нет и не было», — сказал представитель платежной системы.

В период действия ограничений владельцы рублевых кошельков WebMoney смогут только оплачивать покупки, штрафы и налоги, а также выводить деньги на свои банковские счета через координируемую ЦБ систему быстрых платежей.

В платежной системе WebMoney, по ее собственным данным, зарегистрированы более 4,5 миллиона пользователей. В течение последнего месяца проводили более 100 тысяч транзакций ежедневно.

В декабре 2020 года Центробанк на полгода запретил платежному сервису Qiwi осуществлять переводы в адрес иностранных интернет-магазинов. В январе 2021 года с аналогичным запретом столкнулся принадлежащий Сбербанку сервис «ЮMoney» (ранее «Яндекс.Деньги»).

Директор процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский говорил РБК, что за иностранными интернет-магазинами могут скрываться незаконные онлайн-казино, форекс-дилеры и другие игроки серого рынка.

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