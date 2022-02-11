Александра Маслякова, заболевшего ковидом, заменит в роли ведущего КВН Дмитрий Нагиев

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Актер и ведущий Дмитрий Нагиев станет одним из тех, кто заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни. Эту информацию Нагиев подтвердил РИА Новости.

«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменят несколько ведущих. А я — первый из них», — сказал Нагиев. Имена людей, которые станут другими ведущими КВН, он не назвал.

2 февраля 80-летний Масляков сообщил, что повторно заразился коронавирусом и вынужден будет пропустить первые игры нового сезона КВН. Масляков добавил, что, пока он будет соблюдать самоизоляцию, его в качестве ведущего заменят известные игроки в КВН или «люди, не чужие игре».

6 февраля актер и комик Денис Косяков заявил, что Маслякова заменит Нагиев. Сам Нагиев тогда заявил, что здесь должно «срастись что-то»: должно понравиться ему, и должен «прийтись ко двору» он. 10 февраля в официальном инстаграм-аккаунте КВН появилась афиша 1/8 финала высшей лиги, где Нагиев назван ведущим.

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