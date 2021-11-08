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Кто это такой веселый и находчивый: редакция «Коммерсанта» или «Уральские пельмени»? Тест «Медузы» как самый странный (и лучший) способ отметить 60-летие КВН

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Ровно 60 лет назад, 8 ноября 1961 года, в эфир вышел первый выпуск передачи КВН. Ура! Мы долго думали, как отметить юбилей, и придумали, возможно, самый абсурдный способ это сделать. Одна из самых известных команд КВН — «Уральские пельмени» — продолжает выступать с концертами. И использует в названии каждого шоу какой-нибудь каламбур. Каламбуры — уже много лет! — обожает и издание «Коммерсант». Чего стоят эти шедевры: «Владимир Кличко — сильнее всех в EBU» или «Форменное безабхазие». Иногда отличить заголовок «Коммерсанта» от названия концерта «Уральских пельменей» получается с большим трудом. Не верите? Ну смотрите!

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Фото на обложке: Пресс-служба телеканала СТС / ТАСС, Александр Коряков / Коммерсантъ