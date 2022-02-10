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YouTube будет развивать метавселенную. А также позволит авторам видео зарабатывать на NFT

Источник: Блог YouTube

Видеохостинг YouTube собирается в 2022 году развивать на своей платформе метавселенную, в первую очередь в играх, говорится в сообщении главы отдела контроля производства Youtube Нила Мохана.

По его словам, компания работает над тем, чтобы в играх было больше взаимодействий, а сами игры стали «более живыми». «Это только начало, но нам не терпится увидеть, как мы сможем превратить эти виртуальные миры в реальность для зрителей», — сказал Мохан.

Также YouTube планирует использовать технологии блокчейн и NFT, чтобы предоставить авторам видео новые способы заработка. В компании считают, что эти технологии позволят авторам «строить более крепкие отношения со своими поклонниками». «Вместе они смогут сотрудничать в рамках новых проектов и зарабатывать такими способами, которые не были возможны ранее», — считает Нил Мохан.

Представитель YouTube также сообщил о других функциях, которые могут появиться на платформе в ближайший год:

  • совместные прямые трансляции, которые смогут вести сразу несколько пользователей;
  • сортировка комментариев с привязкой к определенному моменту времени в видео;
  • перемотка видеозаписи, транслируемой на ТВ, с помощью смартфона;
  • приобретение спонсорства на ютьюб-канале для другого зрителя во время трансляции.
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