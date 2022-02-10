В Великобритании ужесточили закон о санкциях против России

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Парламент Великобритании принял новую редакцию закона о санкциях в отношении России, позволяющего вводить ограничения против более широкого круга людей и организаций. Поправки уже вступили в силу, сообщается на сайте британского правительства.

Прежняя редакция закона позволяла властям Великобритании вводить санкции в отношении людей и компаний, причастных к дестабилизации обстановки в Украине.

Новая редакция закона дает Лондону право вводить санкции против людей и организаций из важных секторов экономики России, в том числе против оборонных, энергетических, химических, финансовых компаний, а также IT-компаний.

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Закон позволяет вводить санкции в отношении организаций и компаний, аффилированных с правительством России, которые имеют экономическое и стратегическое значение для российских властей. Кроме того, санкции могут распространить в отношении владельцев и руководителей таких организаций.

Принятые поправки закладывают основу для «самого жесткого режима санкций», который Великобритания может ввести против России, сказано в сообщении британского правительства.

Вступление закона в силу не означает автоматическое введение санкций против России.

Россия несколько месяцев стягивает войска к украинским границам. На Западе опасаются, что Москва готовит военное вторжение, и угрожают в ответ ввести санкции. В Кремле отрицают, что собираются напасть на Украину. На фоне обострения вокруг Украины власти Великобритании, США, Германии и ряда других стран начали эвакуировать из Киева своих дипломатов и членов их семей.

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