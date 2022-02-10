«Коммерсант»: Жириновский две недели скрывал заражение ковидом

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, о госпитализации которого с ковидом стало известно 9 февраля, заразился вирусом еще две недели назад, но до последнего момента скрывал свой диагноз от общественности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву РФ.

По словам собеседника издания, политик попросил своих лечащих врачей сохранять конфиденциальность, поскольку информация о заболевании «оказалась бы как нельзя кстати для политических противников ЛДПР из числа антиваксеров». Сам Жириновский является сторонником вакцинации и, по собственным словам, делал прививку от ковида уже восемь раз.

С началом болезни коллегам по партии было объявлено, что Жириновский временно ушел на домашний карантин в профилактических целях на фоне массового распространения в России варианта омикрон.

2 февраля врачи рекомендовали Жириновскому продолжить лечение в стационаре — его госпитализировали в Центральную клиническую больницу Управления делами президента (ЦКБ) в Москве. При этом политик попросил обеспечить себе постоянный контакт с подчиненными и возможность работать в палате.

Источники «Коммерсанта» и других СМИ сообщали, что у Жириновского зафиксировано значительное поражение легких. В его палате установлен аппарат искусственной вентиляции легких, однако он используется лишь в режиме кислородной маски, помогающей быстрее справиться с последствиями заболевания.

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