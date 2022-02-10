«Коммерсант»: Жириновский две недели скрывал заражение ковидом
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, о госпитализации которого с ковидом стало известно 9 февраля, заразился вирусом еще две недели назад, но до последнего момента скрывал свой диагноз от общественности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву РФ.
По словам собеседника издания, политик попросил своих лечащих врачей сохранять конфиденциальность, поскольку информация о заболевании «оказалась бы как нельзя кстати для политических противников ЛДПР из числа антиваксеров». Сам Жириновский является сторонником вакцинации и, по собственным словам, делал прививку от ковида уже восемь раз.
С началом болезни коллегам по партии было объявлено, что Жириновский временно ушел на домашний карантин в профилактических целях на фоне массового распространения в России варианта омикрон.
2 февраля врачи рекомендовали Жириновскому продолжить лечение в стационаре — его госпитализировали в Центральную клиническую больницу Управления делами президента (ЦКБ) в Москве. При этом политик попросил обеспечить себе постоянный контакт с подчиненными и возможность работать в палате.
Источники «Коммерсанта» и других СМИ сообщали, что у Жириновского зафиксировано значительное поражение легких. В его палате установлен аппарат искусственной вентиляции легких, однако он используется лишь в режиме кислородной маски, помогающей быстрее справиться с последствиями заболевания.
При этом сам Владимир Жириновский, как утверждает собеседник «Ъ», свою болезнь вообще не замечает. С утра до вечера пациент смотрит новости и раздает команды по телефонам, едва успевая заряжать аппараты и передавать их помощнику для отправки сообщений сотрудникам. По словам источника «Ъ», если бы не случайный «слив» в СМИ информации о госпитализации лидера ЛДПР, его подчиненные и сейчас были бы уверены, что господин Жириновский командует ими с обычной домашней «удаленки».