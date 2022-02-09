«Интерфакс»: Владимир Жириновский госпитализирован с ковидом

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Жириновский находится в Центральной клинической больнице Управления делами президента (ЦКБ) в Москве. По словам собеседника агентства, у 75-летнего лидера ЛДПР серьезное поражение легких.

Ранее о госпитализации Жириновского в ЦКБ сообщил и источник РИА Новости, не став уточнять, почему лидер ЛДПР оказался в больнице.

Телеграм-каналы, в том числе Mash, утверждают, что у Жириновского поражение 50-70% легких.

В свою очередь первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что Жириновский «работает с документами» и «нормально себя чувствует». Другие подробности, в том числе, где именно находится Жириновский, Власов не раскрыл.

В декабре Владимир Жириновский в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что «за полтора года восемь раз укололся разными вакцинами [от коронавируса]» — как однокомпонентными, так и двухкомпонентными.

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