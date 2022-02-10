«Коммерсант»: глава МИД Великобритании на встрече с Лавровым по ошибке сказала, что Лондон «никогда не признает» суверенитета России над Воронежем и Ростовом

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на закрытой части переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым перепутала территориальную принадлежность Ростовской и Воронежской областей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на два дипломатических источника.

В ходе беседы Трасс заявила о необходимости отвода российских войск от границы с Украиной, на что Лавров сказал, что войска ничего не нарушают, так как на своей территории РФ имеет право проводить любые маневры. Затем он спросил: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» На это Трасс сказала: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами».

После этого, пишет «Коммерсант», в ситуацию вмешалась посол Великобритании в РФ Дебора Боннерт, которая «деликатно» указала Трасс на ее ошибку.

Обновлено. Трасс признала, что допустила ошибку. «Думала, речь идет про Украину, конечно, эти области — часть России», — сказала она.

Российские войска сосредоточены на границе с Украиной с конца 2021 года. Западные страны опасаются, что Москва может начать операцию по вторжению на территорию соседнего государства. Власти РФ подчеркивают, что не собираются этого делать и что перемещение войск по российским регионам — сугубо внутреннее дело.

Переговоры Трасс и Лаврова прошли в первой половине дня 10 февраля. Стороны по их итогам заявили, что не нашли взаимопонимания.

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