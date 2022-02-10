ФСБ заявила о задержании 14 человек, рассылавших сообщения об угрозах взрыва. Лидером группы назвали гражданина Украины

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ФСБ отчиталась о задержании в различных регионах России 14 человек, причастных к рассылке ложных сообщений об угрозах взрыва.

Как заявили в ведомстве, все задержанные были участниками сообществ в телеграме, где координировали свои действия. Лидером группировки ФСБ считает гражданина Украины Антона Осипчука (есть ли он среди задержанных, не уточняется).

Дела против задержанных расследуют по статье о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма, совершенных в целях дестабилизации деятельности органов власти (часть 2 и 3 статьи 207 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — восемь лет колонии.

Массовые сообщения о минировании регулярно поступают в школы, магазины, торговые центры и здания органов власти крупных городов России на протяжении нескольких последних лет, из-за чего людей из этих зданий приходится эвакуировать. До сих пор угрозы не разу не подтверждались.

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