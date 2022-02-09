Тину Канделаки назначили исполняющей обязанности директора ТНТ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Роман Петренко покинул пост директора телеканала ТНТ, его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, сообщает «Газпром-медиа».

«Перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи — как по части телеэфира, так и в цифровой среде. У Тинатин Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей», — так прокомментировал кадровые перестановки глава холдинга Александр Жаров.

Петренко продолжит работу в «Газпром-медиа» в статусе советника генерального директора холдинга. «Ухожу со спокойным сердцем, понимая, что канал в надежных руках», — заявил он.

Роман Петренко начинал карьеру на телевидении в 1998 году с должности руководителя СТС. В 2002 году он возглавил ТНТ. Петренко разработал концепцию реалити- шоу «Дом-2», которое выходило на телеканале почти 16 лет. Под руководством Петренко ТНТ запустил такие популярные шоу и сериалы, как «Наша Russia», Comedy Club, «StandUp», «Интерны», «Универ», «Битва экстрасенсов», «Реальные пацаны», «Полицейский с Рублевки».

Тина Канделаки работала в качестве телеведущей и журналистки на каналах СТС, РЕН, НТВ, RTVI, а также занимала пост генпродюсера «Матч ТВ». С сентября 2021 года она занимала должность управляющего директора подразделения «Газпром-Медиа», отвечающего за развлекательные телеканалы — ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2×2.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!