Суд отклонил иск Александра Ионова (автора доноса на «Медузу») к «Новой газете». Он пытался оспорить, что получает иностранное финансирование

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Басманный районный суд Москвы в полном объеме отклонил иск о защите чести и достоинства, который президент «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов подал к «Новой газете», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Адвокат Ионова Алексей Гавришев сообщил, что «обсудит со своим доверителем возможность подать жалобу на это решение суда».

Ионов подал иск в августе 2021 года из-за статьи «Шекспир и Шуберт подрывают Россию», в которой утверждается, что он получал финансирование из США для своей организации «Антиглобалистское движение России».

В статье «Новой газеты» утверждалось со ссылкой на публикацию журналиста Дина Джонса, что «движение получило „примерно $ 53 000“ (3,5 миллиона рублей по курсу того времени) на перелеты в Москву и обратно техасских и калифорнийских сепаратистов». Но у самого Джонса в статье сказано, что это были деньги из гранта президента РФ.

Из-за статьи «Новой газеты» Ионов также обращался в Следственный комитет, требуя защитить его интересы в рамках статьи о клевете, но СК не сообщал о возбуждении дела.

Александр Ионов стал широко известен весной 2021 года. После его жалобы в Роскомнадзор «Медузу» с рекордной скоростью объявили «иностранным агентом». Также после обращений Ионова в Генпрокуратуру издание получило статус «иноагента», а американский Бард-колледж — статус «нежелательной организации».

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