РБК: автор идеи «Дома-2» Роман Петренко уйдет с поста руководителя ТНТ. Канал возглавит Тина Канделаки

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Роман Петренко уходит с поста руководителя ТНТ, который принадлежит холдингу «Газпром-Медиа». Исполняющим обязанности главы телеканала станет Тина Канделаки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее о назначении Канделаки на пост руководителя ТНТ в своем телеграм-канале писала телеведущая Ксения Собчак. Сейчас Канделаки занимает должность управляющего директора подразделения «Газпром-Медиа», которое отвечает за развлекательные телеканалы — ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2×2.

Петренко останется в холдинге, ему предложили должность советника гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова, заявили собеседники РБК.

Петренко, ранее утверждал один из источников издания, был недоволен фактическим сокращением своих полномочий: раньше он отвечал за финансовую политику канала и косвенно — за деятельность онлайн-кинотеатра Premier, но в последнее время его роль в холдинге сократилась.

По другой информации, Петренко получил предложение присоединиться к команде Originals Production, созданной в январе Национальной медиа группой и основателем Comedy Club Production Артуром Джанибекяном. Источник РБК в Национальной медиа группе подтвердил, что Петренко «готовы принять в новом продакшене».

В пресс-службе «Газпром-Медиа» отказались от комментариев. Канделаки на вопросы журналистов РБК не ответила, связаться с Петренко им не удалось.

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Роман Петренко начал карьеру на телевидении с должности руководителя СТС, которую занял в 1998 году. При нем канал перестроили под формат исключительно развлекательного вещателя.

В 2002 году Петренко возглавил ТНТ, где через два года разработал концепцию реалити- шоу «Дома-2», которое почти 16 лет выходило на телеканале. В 2020 году его решили закрыть, объяснив, что «Дом-2» начал приносить убытки. С апреля 2021-го шоу выходит на телеканале «Ю».

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