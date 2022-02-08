Ник Кейв и Оксимирон выступят на фестивале «Боль» в Москве

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Музыкальный фестиваль «Боль» анонсировал состав участников 2022 года.

Два предыдущих года фестиваль отменяли из-за пандемии коронавируса. В нынешнем он заявлен на 16-19 июня и пройдет на новом месте в Москве — на территории Шарикоподшипникового завода на улице Новоостаповской, 13.

Среди хедлайнеров фестиваля заявлены группы Nick Cave and the Bad Seeds, Badbadnotgood, рэперы Оксимирон и Slowthai, исполнители King Krule и Мак Демарко.

Кроме того, на мероприятии выступят российские группы «Аигел», «Аукцыон», «Вежливый отказ», «Дайте танк (!)», «Интурист», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Электрофорез», британские Beak>, Black Country, New Road, Squid, Westerman, белорусская «Петля пристрастия», шведская Viagra Boys и еще десятки других исполнителей.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу. Абонемент на все четыре дня стоит 10 тысяч рублей. Вход на фестиваль будет осуществляться по QR-коду, подтверждающему защиту от ковида.

Абонементы, приобретенные на несостоявшиеся фестивали «Боль» в 2020-м и 2021-м годах, будут действительны на все четыре дня фестиваля в 2022-м.

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А вот какой была последняя «Боль» три года назад

Все вокруг обсуждают «Боль» Вдруг вы все пропустили? Самое время послушать песни с главного музыкального фестиваля этого лета

А вот какой была последняя «Боль» три года назад

Все вокруг обсуждают «Боль» Вдруг вы все пропустили? Самое время послушать песни с главного музыкального фестиваля этого лета

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