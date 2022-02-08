Лефортовский суд 15 февраля начнет рассматривать новое дело Навального. Выездное заседание пройдет в колонии

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Лефортовский суд Москвы 15 февраля проведет предварительное заседание по новому делу против оппозиционера Алексея Навального, который обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам соратника Навального Ивана Жданова, заседание суда будет выездным — в колонии, где находится политик. В карточке дела также указано, что заседание будет выездным.

Дело о мошенничестве было возбуждено в конце 2020 года. В Следственном комитете РФ тогда заявили, что Алексей Навальный потратил на личные цели 356 миллионов рублей, перечисленные в различные фонды, в том числе в .

Дело о неуважении к суду появилось после процесса над Навальным по обвинению в клевете на ветерана. Дело завели в конце мая 2021 года. Позже дела о мошенничестве и о неуважении к суду объединили в одно.

По словам адвоката политика Ольги Михайловой, Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. Она не исключила, что следствие может предъявить политику новые обвинения в рамках того же дела.

Навальный с февраля 2021 года находится в колонии после того, как ему заменили условный срок по делу на реальный.

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