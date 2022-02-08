Bellingcat объявили «иноагентом» из-за сотрудничества с организациями, которые поддерживают журналистов-расследователей
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Министерство юстиции РФ внесло расследовательский проект Bellingcat в реестр «СМИ — иностранных агентов» из-за его связи с международными организациями, которые поддерживают проведение журналистских расследований. Об этом сообщил в телеграме глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Bellingcat объявили «иноагентом» в октябре 2021 года. Проект с помощью «Агоры» оспорил это решение в суде. Минюст прислал свои возражения к этому иску, в которых указал причины, по которым Bellingcat был присвоен статус «иноагента», рассказал Чиков. Он также опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент ответа Минюста.
В этом фрагменте указано, что Bellingcat является членом международной ассоциации «Глобальная сеть журналистов-расследователей» (GIJN), которая зарегистрирована в США. В нем также говорится, что Bellingcat сотрудничает с британскими организациями GLAN и IMPRESS, которые «также поддерживают проведение независимых журналистских расследований».
Судебное заседание по иску Bellingcat к Минюсту пройдет 8 февраля в Замоскворецком суде Москвы.