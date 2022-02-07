Western Union прекратит переводы по России с 1 апреля

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Система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России, сообщает РБК.

Компания приняла такое решение из-за низкой востребованности внутрироссийских переводов на рынке, говорится в письме Western Union, направленном бизнес-партнерам, с которым ознакомилось издание. Представитель компании сказал, что Western Union «фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов».

Переводы внутри России через Western Union перестанут принимать 31 марта, а с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. В письме компании сказано, что отправители, оформившие перевод до 31 марта, который не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». Кроме того, с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до пяти тысяч рублей.

В июле 2020 года переводы по России перестал осуществлять платежный сервис PayPal.

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