PayPal прекратит переводы по России с 31 июля

Платежный сервис PayPal с 31 июля прекращает переводы по России, сообщается на сайте компании.

«Мы будем поддерживать только международные платежи: вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей», — сказано в уведомлении об изменении соглашений PayPal с пользователями.

Как отмечает РИА Новости, это решение PayPal принял после вступления в силу изменений в российский закон «О национальной платежной системе».

По ним, с июля 2020-го «операторы оборота электронных денежных средств и привлекаемые ими организации» не могут передавать данные о переводах по России за рубеж.

О планах PayPal прекратить внутренние переводы в России в конце июня сообщал ТАСС со ссылкой на письмо сервиса в ЦБ, с которым ознакомилось агентство. В письме, которое цитировал ТАСС, сервис указывал, что в 2019 году его «прибыль по внутрироссийским операциям составила всего 4%».

«Коммерсант» писал, что в 2019-м комиссионные доходы «ПэйПал Ру» (российский оператор PayPal) от переводов составили 1,6 миллиарда рублей. Для сравнения, комиссионные доходы оператора системы «Золотая корона» составили 7,4 миллиарда рублей; оператора Western Union — 3,7 миллиарда рублей.

В компании после новости ТАСС говорили, что «официальной информации о намерении PayPal ограничить денежные переводы внутри РФ не поступало».