В Ливии на берегу моря нашли гашиш с изображением Владимира Путина

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5 февраля житель города Эль-Мардж на северо-востоке Ливии нашел на морском побережье 323 брикета с гашишем, на которых был изображен президент России Владимир Путин, после чего сообщил о находке полиции. Об этом пишет The Libya Observer, ссылаясь на местную полицию.

Несколько дней назад на нескольких пляжах на востоке Ливии также нашли крупную партию гашиша с изображением колумбийского наркобарона .

Предполагается, что появление гашиша на разных пляжах может говорить о том, что в море затонула контрабандная партия наркотика, предназначавшаяся для одного из наркоторговцев.

Логотипы крупных компаний и организаций нередко находят на упаковках наркотиков, которые изымают полицейские в разных странах. В 2014 году в Колумбии изъяли семь тонн кокаина в упаковках с логотипами Yamaha и Kia, писала газета Daily Mail. Издание объясняло, что наркоторговцы маркируют свой товар определенным логотипом, чтобы отличать его от партий других группировок.

В августе 2020 года в Бельгии изъяли крупную партию кокаина, расфасованного в брикеты с логотипом «Единой России», а также с логотипом колумбийской компании Brio.

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