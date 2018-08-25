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В Бельгии изъяли две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России»

VRT
09:34, 25 августа 2018
Надежный источник

В бельгийском порту Гент изъята крупная партия кокаина, расфасованного в брикеты с изображением, похожим на логотип «Единой России» — триколор и медведь.

Recordvangst cocaïne in Gentse haven — RTL NIEUWS
RTL Nieuws

Телерадиокомпания VRT публикует видео, на котором видны брикеты с логотипом, а издание HLN — соответствующие фотографии.

Эти и другие бельгийские СМИ, сообщающие об изъятой в Генте партии наркотиков, обнаруженной в прибывших из Бразилии контейнерах, размещенное на брикетах изображение никак не комментируют.

Сообщения о кокаине в брикетах с логотипом партии прокомментировал заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

Вот она, слава!😉 Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили...

Опубликовано Евгением Ревенко Суббота, 25 августа 2018 г.

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