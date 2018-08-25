В Бельгии изъяли две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России»

В бельгийском порту Гент изъята крупная партия кокаина, расфасованного в брикеты с изображением, похожим на логотип «Единой России» — триколор и медведь.

Recordvangst cocaïne in Gentse haven — RTL NIEUWS RTL Nieuws

Телерадиокомпания VRT публикует видео, на котором видны брикеты с логотипом, а издание HLN — соответствующие фотографии.

Эти и другие бельгийские СМИ, сообщающие об изъятой в Генте партии наркотиков, обнаруженной в прибывших из Бразилии контейнерах, размещенное на брикетах изображение никак не комментируют.

Сообщения о кокаине в брикетах с логотипом партии прокомментировал заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.