В Бельгии изъяли две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России»
В бельгийском порту Гент изъята крупная партия кокаина, расфасованного в брикеты с изображением, похожим на логотип «Единой России» — триколор и медведь.
Телерадиокомпания VRT публикует видео, на котором видны брикеты с логотипом, а издание HLN — соответствующие фотографии.
Эти и другие бельгийские СМИ, сообщающие об изъятой в Генте партии наркотиков, обнаруженной в прибывших из Бразилии контейнерах, размещенное на брикетах изображение никак не комментируют.
Сообщения о кокаине в брикетах с логотипом партии прокомментировал заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.
Вот она, слава!😉 Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили...Опубликовано Евгением Ревенко Суббота, 25 августа 2018 г.