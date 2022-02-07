С началом пандемии в России снизилась выявляемость онкологических заболеваний. Затем их стали чаще находить на поздних стадиях

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В 2020 году у жителей России было зарегистрировано 556 тысяч злокачественных новообразований. При этом годом ранее в стране обнаружили 640 тысяч новых пациентов с онкологическими заболеваниями; тогда же ожидалось, что в 2020 году их будет минимум 661 тысяча. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава.

Глава отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина, президент Противоракового общества России Давид Заридзе заявил, что число выявляемых случаев онкологических заболеваний в России до пандемии ежегодно росло. Снижение в 2020 году он связал с тем, что из-за локдаунов профилактических осмотров стало меньше, а людям было сложнее попасть к врачу.

При этом Заридзе обратил внимание, что за девять месяцев 2021 года, согласно данным Счетной палаты, злокачественные новообразования выявили у 791 тысячи россиян. При этом в некоторых регионах доля пациентов, у которых онкологическое заболевание нашли на поздней стадии, примерно вдвое превысила общероссийский показатель.

Заридзе предполагает, что в 2022–2023 годах в России будет наблюдаться «избыток случаев онкологии, которые не были диагностированы в предыдущие годы», а «максимальный рост смертности, скорее всего, придется на 2023–2025 годы».

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