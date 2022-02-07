Российские спортсмены впервые в истории выиграли медаль Олимпиады в прыжках с трамплина

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выиграла серебро в прыжках с трамплина в смешанных командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Обладателями медали стали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов.

Для России это первая в истории медаль в прыжках с трамплина. Спортсмены из СССР в последний раз получали награду в этом виде спорта в 1968 году — тогда золото выиграл Владимир Белоусов.

Всего у российской сборной к настоящему моменту две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. В общем зачете сборная занимает второе место, уступая шведам, у которых три золотых медали.

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