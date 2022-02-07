Полиция Латвии ведет уголовное расследование из-за писем с презервативами и порно, которые рассылали шахматисткам

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Латвийская полиция ведет уголовное расследование из-за писем с использованными презервативами и порнографией, которые приходили российским шахматисткам. Об этом Delfi сообщила управляющий директор ФИДЕ Дана Рейзниеце-Озола.

7 февраля «Медуза» выпустила материал, в котором рассказывается о том, что на протяжении многих лет российские шахматистки получают письма, в которые вложены использованные презервативы и фотографии порнографического характера. Некоторые из пострадавших обращались в российские правоохранительные органы, однако к поимке отправителя это не привело. По данным «Медузы», этим человеком мог быть проживающий в Риге шахматист Андрей Стребков.

Рейзниеце-Озола отметила, что расследование началось после того, как такие письма получили участницы крупного шахматного турнира Grand Swiss, который проходил в Риге с 27 октября по 7 ноября 2021 года.

По словам управляющего директора ФИДЕ, когда она узнала о письмах, то обратилась в полицию, где отреагировали «очень оперативно и профессионально». Она добавила, что шахматистки, получавшие письма, сотрудничают со следствием.

Рейзниеце-Озола не дала никаких комментариев относительно личности отправителя, подчеркнув, что этого нельзя делать до окончания расследования.

В России, по данным источника «Медузы», никакого расследования в связи с отправкой писем не проводится. Одна из девушек, получивших письмо, написала заявление в СК, но следствие отказало в возбуждении уголовного дела, не усмотрев в действиях отправителя состава преступления.

Расследование «Медузы»

Это похоже на крик души. Но я не знаю, о чем он кричит Больше десяти лет кто-то присылает российским шахматисткам письма с использованными презервативами и порно. Мы нашли этого человека

Расследование «Медузы»

Это похоже на крик души. Но я не знаю, о чем он кричит Больше десяти лет кто-то присылает российским шахматисткам письма с использованными презервативами и порно. Мы нашли этого человека

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