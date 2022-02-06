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В Петербурге задержали четырех активистов, которые пытались нарисовать граффити с соратницей Навального Лилией Чанышевой

Источник: «ОВД-Инфо»

В Петербурге задержаны четыре человека, которые пытались нарисовать на трансформаторной будке в Пушкарском саду граффити с бывшим координатором уфимского штаба Алексея Навального Лилией Чанышевой. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал адвокат одного из задержанных Сергей Подольский.

Среди задержанных — автор граффити с Алексеем Навальным, которое появилось на той же будке 28 апреля 2021 года, его друг и два монтажника. Их доставили в отдел полиции № 43. На них составляют протоколы о нарушении правил организации акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

По данным адвоката, граффити должно было быть посвящено дню рождения Чанышевой.

Лилия Чанышева стала первой фигуранткой по делу о создании «экстремистского» сообщества, возбужденному против Навального и его сторонников. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Граффити с Навальным появилось на трансформаторной будке в Пушкарском саду 28 апреля. В тот же день рисунок закрасили, а на следующий — полиция Петроградского района возбудила уголовное дело по статье о вандализме, совершенном по политическим мотивам.

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