Елизавета II пожелала, чтобы жена принца Чарльза Камилла получила титул королевы-консорта

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Королева Великобритании Елизавета II хочет, чтобы супруга принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуолльская Камилла получила титул королевы-консорта, когда он станет королем. Об этом говорится в обращении Елизаветы к подданным, посвященном 70-летию ее правления.

Королева сообщила, что «искренне желает», чтобы Камилла получила этот титул, «когда придет время». «Знаю, что когда мой сын Чарльз станет королем, вы будете поддерживать его и его супругу Камиллу так же, как вы поддерживали меня», — говорится в послании.

Представители принца Уэльского и его жены, в свою очередь, заявили, что Чарльз и Камилла «тронуты и польщены» заявлением королевы, отмечает BBC News.

Титул королевы-консорта означает, что супруга короля получит равный ему монархический титул и социальный статус. При этом королева-консорт не обладает политическими или военными полномочиями регента, а также не разделяет суверенную власть правящего короля. Царствующая королева обладает всеми полномочиями монарха.

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Заявление Елизаветы II внесло определенность в вопрос о том, какой титул получит Камилла после коронации Чарльза, пишет BBC News. Обычно жена короля автоматически получает титул королевы. Однако в случае с герцогиней Корнуолльской высказывались предположения, что этого не произойдет и она станет «принцессой-консортом».

Камилла и Чарльз поженились в 2005 году. Герцогиня Корнуолльская долгое время не была популярна среди британцев из-за ее отношений с принцем Чарльзом во время его брака с принцессой Дианой.

6 февраля 2022 года исполняется 70 лет со дня восшествия на престол Елизаветы II. 95-летняя королева царствует дольше всех своих предшественников. По случаю годовщины 5 февраля Елизавета II устроила торжественный прием в Сандрингеме, ставший крупнейшим для нее за последние пять месяцев.

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