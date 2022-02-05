Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга

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Дэвид Линч сыграет одну из ролей в новом фильме Стивена Спилберга «The Fabelmans» («Фабельманы»), сообщает Variety. Для Линча и Спилберга это будет первая совместная работа.

Какого именно персонажа предстоит воплотить Линчу на экране, создатели фильма пока не раскрывают. О содержании ленты также мало что известно, сообщается лишь, что сценарий, написанный Спилбергом, частично автобиографичен.

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Помимо Линча в фильме сыграют Мишель Уильямс и Сет Роген. Ленту планируется выпустить в прокат в ноябре 2022 года.

Дэвид Линч известен в первую очередь как режиссер и сценарист, среди работ которого «Человек-слон», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и «Твин Пикс». Как актер он участвовал в сериале «Твин Пикс». Линч также появлялся в нескольких короткометражных фильмах и озвучивал одного из героев мультсериала «Шоу Кливленда».

Последний на настоящий момент фильм Стивена Спилберга — «Вестсайдская история» — вышел на экраны в декабре 2021 года. Лента уже получила награду Голливудской ассоциации иностранной прессы как лучшая комедия/мюзикл и, как ожидается, будет претендовать на «Оскар».

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