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«Власть пса» и «Вестсайдская история» получили «Золотой глобус»

Источник: Golden Globe Awards

Лента «Власть пса» получила «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм», а ее создательница новозеландский режиссер Джейн Кэмпион удостоена премии за лучшую режиссерскую работу. Об этом сообщается на сайте премии Голливудской ассоциации иностранной прессы.

В других категориях победили:

  • Лучшая мужская роль в драматическом фильме — Уилл Смит («Король Ричард»);
  • Лучшая женская роль в драматическом фильме — Николь Кидман («В роли Рикардо»);
  • Лучшая комедия или мюзикл — «Вестсайдская история» Стивена Спилберга;
  • Лучший сценарий — Кеннет Брана («Белфаст»);
  • Лучший актер в мюзикле или комедии — Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»);
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»);
  • Лучший драматический сериал — «Наследники»;
  • Лучший мини-сериал — «Подземная железная дорога»;
  • Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джереми Стронг («Наследники»);
  • Лучшая женская роль в драматическом сериале — ЭмДжей Родригес («Поза»);
  • Лучшая актриса в мини-сериале — Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»);
  • Лучший актер в мини-сериале — Майкл Китон («Ломка»);
  • Лучший комедийный сериал — «Хитрости»;
  • Лучший актер в комедийном сериале — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);
  • Лучшая анимационная картина — «Энканто» студии Disney;
  • Лучший фильм не на английском языке — «Сядь за руль моей машины» («Doraibu mai ka») Рюсукэ Хамагути;
  • Лучшая музыка в фильме — Ханс Циммер («Дюна»).

Картина «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, где главную мужскую роль сыграл Юра Борисов, не получила «Золотой глобус». Она претендовала на награду в номинации «Лучший фильм не на английском языке».

79-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы прошла без участия номинантов, отмечает Deadline. В этом году церемонию не транслировали по телевидению — телекомпания NBC отказалась от трансляции после того, как в феврале 2021 года организаторов премии раскритиковали за отсутствие темнокожих людей среди членов жюри.

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