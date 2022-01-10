«Власть пса» и «Вестсайдская история» получили «Золотой глобус»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Лента «Власть пса» получила «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм», а ее создательница новозеландский режиссер Джейн Кэмпион удостоена премии за лучшую режиссерскую работу. Об этом сообщается на сайте премии Голливудской ассоциации иностранной прессы.
В других категориях победили:
- Лучшая мужская роль в драматическом фильме — Уилл Смит («Король Ричард»);
- Лучшая женская роль в драматическом фильме — Николь Кидман («В роли Рикардо»);
- Лучшая комедия или мюзикл — «Вестсайдская история» Стивена Спилберга;
- Лучший сценарий — Кеннет Брана («Белфаст»);
- Лучший актер в мюзикле или комедии — Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»);
- Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»);
- Лучший драматический сериал — «Наследники»;
- Лучший мини-сериал — «Подземная железная дорога»;
- Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джереми Стронг («Наследники»);
- Лучшая женская роль в драматическом сериале — ЭмДжей Родригес («Поза»);
- Лучшая актриса в мини-сериале — Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»);
- Лучший актер в мини-сериале — Майкл Китон («Ломка»);
- Лучший комедийный сериал — «Хитрости»;
- Лучший актер в комедийном сериале — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);
- Лучшая анимационная картина — «Энканто» студии Disney;
- Лучший фильм не на английском языке — «Сядь за руль моей машины» («Doraibu mai ka») Рюсукэ Хамагути;
- Лучшая музыка в фильме — Ханс Циммер («Дюна»).
Картина «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, где главную мужскую роль сыграл Юра Борисов, не получила «Золотой глобус». Она претендовала на награду в номинации «Лучший фильм не на английском языке».
79-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы прошла без участия номинантов, отмечает Deadline. В этом году церемонию не транслировали по телевидению — телекомпания NBC отказалась от трансляции после того, как в феврале 2021 года организаторов премии раскритиковали за отсутствие темнокожих людей среди членов жюри.