США перебросили войска в Европу. Американские десантники прибыли в Польшу

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Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии армии США прибыли в Польшу, чтобы усилить контингент американских военных, размещенный в этой стране, сообщило министерство обороны Польши.

Переброска американских десантников в Европу началась 3 февраля, сообщил официальный представитель армии США Мэтью Виссер. Как писало Reuters, в Польшу отправили 1700 военнослужащих, в основном из 82-й воздушно-десантной дивизии, а еще 300 человек — в Германию. В Европу также отправили военнослужащих 18-го воздушно-десантного корпуса.

3 февраля власти США сообщили, что в ближайшие дни отправят три тысячи военных в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от возможного кризиса из-за наращивания российских войск у границ Украины.

По оценке властей США, Россия сосредоточила около 100 тысяч военных и тяжелое вооружение в регионах, граничащих с Украиной. Западные страны опасаются, что Россия может начать вторжение в Украину, российские власти это отрицают.

24 января Пентагон заявил, что на территории США в состояние повышенной готовности привели 8,5 тысячи военных, которых в короткий срок могут отправить в Европу.

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