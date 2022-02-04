BBC News сообщило о кибератаке на европейские нефтеналивные терминалы. В поставках энергоносителей произошел сбой

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Компании-операторы нефтеналивных терминалов в разных частях Европы подверглись масштабной кибератаке, пишет BBC News. Была нарушена работа компьютерных сетей компаний Oiltanking в Германии, SEA-Invest в Бельгии и Evos в Нидерландах.

Кибератака была зафиксирована в прошлые выходные и привела к сбоям в поставках энергоносителей. Прокуратура Бельгии начала расследование в связи с атакой хакеров на SEA-Invest.

Идет ли речь о скоординированном нападении с целью дестабилизировать европейский энергетический сектор, пока неизвестно.

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Эксперты, опрошенные BBC News, предполагают, что вредоносная программа, вероятно, от кибервымогателей, могла попасть в компьютерную систему одного из операторов нефтеналивных терминалов, а затем могли пострадать и другие компании, работающие в этом сегменте.

Также отмечается, что все три пострадавшие от кибератаки компании могли использовать одно и то же программное обеспечение.

В 2021 году из-за кибератаки была нарушена работа трубопровода Colonial Pipeline, по которому поставляется 45% бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов на Восточное побережье США. Сбой спровоцировал ажиотажный спрос на топливо в ряде штатов. За взломом стояли хакеры из группировки DarkSide, связанной с Россией. Компания-оператор трубопровода заплатила им около пяти миллионов долларов.

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