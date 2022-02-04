Apple и Spotify по закону о «приземлении» открыли представительства в России
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Компания Apple Distribution International Ltd., зарегистрированная в Ирландии, выполнила все требования российского закона о «приземлении», следует из материалов Роскомнадзора.
Так, Apple открыла в России свое представительство, создала форму для отправки обращений и открыла личный кабинет на сайте Роскомнадзора. По всем трем пунктам на сайте ведомства сообщается, что это «исполнено».
Также представительство в России открыла компания Spotify. При этом стриминговый сервис пока не создал форму для отправки обращений.
Apple и Spotify стали единственными, кто на данный момент открыл свои представительства в России по закону о «приземлении».
Закон о «приземлении» был принят летом 2021 года. Он распространяется на иностранные сайты и сервисы, чья ежедневная аудитория из России превышает 500 тысяч человек. В список компаний, которых обязали выполнять закон, вошли Google, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch.
Закон обязывает компании открыть в России свое представительство, которое станет представлять их интересы, в том числе в российских судах. Если компании откажутся выполнить требования закона, то им запретят размещать рекламу и принимать платежи в России, а их сайты могут заблокировать или же доступ к ним будет замедлен, как это произошло с Twitter.