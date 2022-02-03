«Наш многоуважаемый президент господин Владимир Владимирович всегда поддерживает нас». Кадыров записал видео о «доброй встрече» с Путиным

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Глава Чечни Рамзан Кадыров снял видео, в котором рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Запись выложил в инстаграме министр информации Чечни Ахмед Дудаев.

По словам Кадырова, встреча была «доброй», на ней поднимались «острые вопросы». «Наш многоуважаемый президент господин Владимир Владимирович всегда поддерживает нас, мы этому рады. Служа народу, служим президенту на сто процентов», — сказал Кадыров.

Кадыров записал видео, находясь в Белом доме в Москве. По его словам, он приехал в здание правительства по поручению Путина и планирует встретиться там с премьером Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами. «Так дальше будем стараться решать острые вопросы», — сказал Кадыров.

Пресс-служба Кадырова в ночь на 3 февраля сообщила, что глава Чечни встретился с Путиным в Москве, при этом соответствующая новость сопровождалась фотографией пятилетней давности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще 2 февраля говорил, что такого мероприятия в планах Путина нет, однако на следующий день подтвердил факт встречи.

В последние недели широкое общественное внимание оказалось привлечено к конфликту Кадырова с семьей бывшего судьи Верховного суда ЧР Сайди Янгулбаева. Он называл семью «пособниками террористов» и предлагал странам, где живут Янгулбаевы, выдать их России — в противном случае угрожая убийством. Кадыров также называл «террористами» и «пособниками террористов» , «Новую газету», журналистку Елену Милашину и главу Игоря Каляпина.

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