МВД предложило в течение суток блокировать сайты с данными полицейских, военных и судей под госзащитой
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МВД России разработало порядок блокировки сайтов с запрещенными к распространению персональными данными лиц, находящихся под государственной защитой. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
Документ разработан в связи с принятием двух законов, которые вступили в силу в декабре 2020 года и июле 2021 года. Первый позволил скрывать данные о сотрудниках судейских, правоохранительных, контролирующих и военных органов, а также их близких. Второй — расширил список лиц под госзащитой и предоставил Роскомнадзору полномочия блокировать сайты с их данными.
Согласно проекту МВД, решение о блокировке сайтов с информацией о защищаемом лице принимают ФСО и ФСБ, которые отправляют постановление об этом в Роскомнадзор. В свою очередь регулятор в течение суток со дня получения решения должен внести этот ресурс в Единый реестр запрещенных сайтов.
В реестровой записи также должны быть указаны данные о хостинге или владельце сайта, а также описание запрещенной информации, «позволяющее ее идентифицировать». Однако при этом в записи не должно быть данных защищаемого лица.