МВД предложило в течение суток блокировать сайты с данными полицейских, военных и судей под госзащитой

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

МВД России разработало порядок блокировки сайтов с запрещенными к распространению персональными данными . Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Документ разработан в связи с принятием двух законов, которые вступили в силу в декабре 2020 года и июле 2021 года. Первый позволил скрывать данные о сотрудниках судейских, правоохранительных, контролирующих и военных органов, а также их близких. Второй — расширил список лиц под госзащитой и предоставил Роскомнадзору полномочия блокировать сайты с их данными.

Согласно проекту МВД, решение о блокировке сайтов с информацией о защищаемом лице принимают и ФСБ, которые отправляют постановление об этом в Роскомнадзор. В свою очередь регулятор в течение суток со дня получения решения должен внести этот ресурс в Единый реестр запрещенных сайтов.

В реестровой записи также должны быть указаны данные о хостинге или владельце сайта, а также описание запрещенной информации, «позволяющее ее идентифицировать». Однако при этом в записи не должно быть данных защищаемого лица.

Последствия таких законов

Любите читать про дворцы силовиков и многомиллионные состояния чиновников? Дума хочет скрыть данные, благодаря которым журналисты их находят И что, больше таких статей не будет?

Последствия таких законов

Любите читать про дворцы силовиков и многомиллионные состояния чиновников? Дума хочет скрыть данные, благодаря которым журналисты их находят И что, больше таких статей не будет?

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!