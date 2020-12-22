Госдума засекретила сведения об имуществе судей, прокуроров, следователей, сотрудников силовых ведомств и их близких

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, позволяющий скрывать сведения о сотрудниках судейских, правоохранительных, контролирующих и военных органов, а также «близких указанных лиц».

Закон обязывает любых , в том числе государственные ведомства и мобильных операторов, обеспечить конфиденциальность личных сведений и данных об имуществе .

Таким образом, закон запрещает раскрывать сведения о таких людях из адресных бюро, паспортных столов и баз данных ГИБДД. Закон разрешает раскрывать упомянутые сведения только в случае расследования уголовных дел.

Раньше закон позволял временно запретить распространять личные данные об этих людях в случае, если им угрожает опасность в связи со служебной деятельностью, а также одновременно с вступлением или назначением на должность. Новая версия закона позволяет принять меры защиты «при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество».

Под действие закона среди прочих попадают сотрудники Следственного комитета, ФСБ, СВР, ФСО, МВД, Росгвардии, Минобороны.

Запрет на публикацию сведений может повлиять на публикацию антикоррупционных расследований СМИ. Открытые базы являются важным источником информации для таких расследований.

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