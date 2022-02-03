CIT: военную технику «кадыровцев» перебросили из Чечни в направлении Украины

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В Кабардино-Балкарии заметили колонну военной техники, характерной для Росгвардии, которая двигалась в северо-западном направлении, сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

На видеозаписи от 2 февраля, снятой в районе города Прохладный, видны БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и «Урал-ВВ» с символикой 141-го специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова, больше известного как полк «Север». Полк входит в состав и дислоцируется в Грозном.

CIT также получил видео, снятое в Ставропольском крае близ Невинномысска. На неопубликованной записи, утверждает расследовательская группа, видны машины, стоящие на вооружении грозненского ОМОНа. Они также следовали в северо-западном направлении.

2 февраля группа Conflict Intelligence Team сообщила о переброске военной техники Росгвардии по территории России. Сейчас в CIT заявили, что появилось первое подтверждение размещения бойцов Росгвардии у границы с Украиной — крупную колонну Войск национальной гвардии заметили в Воронежской области.

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