Акции владельца Facebook упали на 25%. Это крупнейший однодневный крах за всю историю фондового рынка США

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Акции материнской компании Facebook — Meta Platforms — на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились более чем на 25%. По состоянию на 19:56 мск за одну ценную бумагу давали 242,02 доллара, что на 25,07% меньше, чем при закрытии предыдущей торговой сессии.

Рыночная стоимость Meta снизилась более чем на 200 миллиардов долларов — это сравнимо с капитализацией 470 компаний, представленных в индексе S&P 500. Это крупнейшее однодневное снижение рыночной стоимости для любой американской компании за всю историю фондового рынка, сообщает Bloomberg. В прошлую торговую сессию капитализация Meta составляла более 900 миллиардов долларов, сейчас — чуть больше 670 миллиардов.

Акции Meta обвалились после выхода финансового отчета Meta за четвертый квартал 2021 года, в котором говорилось о снижении чистой прибыли на 8%, до 10,28 миллиарда долларов. Также Meta сообщила, что число ежедневных активных пользователей Facebook сократилось впервые за 18-летнюю историю соцсети.

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