Число ежедневных активных пользователей Facebook сократилось впервые за 18-летнюю историю соцсети. Акции Meta обвалились на 20%

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Ежедневная активная аудитория Facebook сократилась впервые за 18-летнюю историю социальной сети. Об этом сообщают BBC News и The Verge со ссылкой на материнской компании Meta за четвертый квартал 2021 года.

По данным Meta, в последнем квартале прошлого года среднее число ежедневных активных пользователей Facebook уменьшилось до 1,929 миллиарда по сравнению с 1,930 миллиарда в третьем квартале. При этом по сравнению с показателями 2020 года число ежедневных активных пользователей соцсети выросло на 5%.

Meta также сообщила о замедлении роста доходов из-за сокращения расходов рекламодателей и высокой конкуренции, в том числе с TikTok и YouTube. По словам главы компании Марка Цукерберга, рост продаж компании пострадал из-за оттока части аудитории, особенно молодежи.

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Отчет Meta не оправдал ожиданий инвесторов и аналитиков. Во время торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции компании обвалились более чем на 20%, а на постторгах рухнули на 24%.

На фоне обвала акций Meta Марк Цукерберг рискует потерять 24 миллиарда долларов личного состояния.

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