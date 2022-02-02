В России впервые выявили более 140 тысяч заражений ковидом за сутки

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

По состоянию на утро 2 февраля в России зарегистрированы 141 883 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперштаб.

Это очередной рекордный показатель суточной заболеваемости, которые растут в России с 21 января на фоне распространения варианта омикрон. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 12 128 796 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+23784 человек за сутки), Петербурге (+19234) и Подмосковье (+10188). Всего за сутки по стране были госпитализированы 17 201 человек.

От инфекции за день умерли 678 человек, а всего — 332 690 человек.

Выздоровели 10 337 008 человек, в том числе 48 426 пациентов в последние 24 часа.

Читайте также

Из-за омикрона у больниц и поликлиник по всей России выстроились длинные очереди. Люди вынуждены на улице ждать приема врача

Читайте также

Из-за омикрона у больниц и поликлиник по всей России выстроились длинные очереди. Люди вынуждены на улице ждать приема врача