В Италии задержан бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко. Россия будет добиваться его экстрадиции
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Бывший гендиректор обанкротившегося АО «Антипинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко задержан в Италии, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
Лисовиченко был объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
«Российские правоохранительные органы уведомлены о факте задержания, в настоящее время готовится запрос для его экстрадиции», — заявил собеседник ТАСС.
Лисовиченко, напоминает «Коммерсант», обвиняется в том, что «вопреки законным интересам» завода заключил договор купли-продажи имущества, чем нанес предприятию ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.
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Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью девять миллионов тонн в год.
В июле 2019 года основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова арестовали по делу о хищении денег у Сбербанка, к которому в 2018 году фактически перешло руководство предприятием. Дело против него было возбуждено по заявлению главы банка Германа Грефа. Рассмотрение дела Мазурова в суде на момент написания новости завершено не было.