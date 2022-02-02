В Италии задержан бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко. Россия будет добиваться его экстрадиции

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Бывший гендиректор обанкротившегося АО «Антипинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко задержан в Италии, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Лисовиченко был объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

«Российские правоохранительные органы уведомлены о факте задержания, в настоящее время готовится запрос для его экстрадиции», — заявил собеседник ТАСС.

Лисовиченко, напоминает «Коммерсант», обвиняется в том, что «вопреки законным интересам» завода заключил договор купли-продажи имущества, чем нанес предприятию ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью девять миллионов тонн в год.

В июле 2019 года основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова арестовали по делу о хищении денег у Сбербанка, к которому в 2018 году фактически перешло руководство предприятием. Дело против него было возбуждено по заявлению главы банка Германа Грефа. Рассмотрение дела Мазурова в суде на момент написания новости завершено не было.

Читайте также

Владельца нефтяной компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали в аэропорту Шереметьево — по делу о хищении денег у Сбербанка

Читайте также

Владельца нефтяной компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали в аэропорту Шереметьево — по делу о хищении денег у Сбербанка

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!