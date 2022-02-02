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Музей Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге сообщил о смерти кота по кличке Ося — музейного «талисмана и хранителя». Информация об этом появилась на странице музея во «Вконтакте».

Больше полутора десятилетий Ося жил в Фонтанном Доме, встречал посетителей, принимал поглаживания, прогуливался по саду и для многих стал символом нашего музея. Про него снимали телесюжеты, писали статьи, он стал героем книги «Данный кот прописан в центре» и спектакля «Разбудить кота». Вы все следили за историей его пропажи и возвращения, интересовались его самочувствием. Последние месяцы Ося провел дома на почетной пенсии, но, уверены, скучал по нашим гостям.

В октябре 2021 года Ося пропал. Сотрудники музея Анны Ахматовой рассказали, что неизвестная девушка забрала его из арки, ведущей в сад Фонтанного дома, где расположен музей. Они призвали вернуть кота, пояснив, что он болен и что ему нужно каждый день давать лекарства. Примерно через неделю забравшая Осю девушка вернула его. Она пояснила, что приняла кота за бездомного и решила его приютить. После этого происшествия Осю отправили «на пенсию»: одна из сотрудниц забрала его к себе.

Исчезновение и возвращение Оси

Ося вернулся!!! Это кот, пропавший из музея Анны Ахматовой в Петербурге. Он болен и мог не выжить без лекарств

Исчезновение и возвращение Оси

Ося вернулся!!! Это кот, пропавший из музея Анны Ахматовой в Петербурге. Он болен и мог не выжить без лекарств