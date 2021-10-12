Ося вернулся!!! Это кот, пропавший из музея Анны Ахматовой в Петербурге. Он болен и мог не выжить без лекарств

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Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о возвращении Оси — «самого старшего музейного кота», который живет там 13 лет. Он пропал на прошлой неделе, и сотрудники музея отчаянно пытались его найти.

Ося исчез вечером 8 октября из арки, ведущей в сад Фонтанного дома, в котором расположен музей. Сотрудники проверили камеры наблюдения и выяснили, что кота забрала неизвестная девушка. Музей попросил ее срочно вернуть животное.

Дело в том, рассказала заместитель директора музея Юлия Малинина, что Ося болен. В январе этого года кота частично парализовало. Ветеринар опасался, что он умрет, но усиленное лечение спасло ему жизнь. Теперь коту нужно каждый день давать лекарства. «Нам очень больно, что здоровье и жизнь Оськи сейчас под угрозой. Еще несколько дней и продолженное действие лекарств прекратится», — писала Малинина.

Кажется, Осю искал весь Петербург. Музей сообщил о его пропаже в соцсетях, обратился в полицию, а еще пообещал денежную премию и пожизненный бесплатный вход тому, кто предоставит информацию о местонахождении кота. Про поиски Оси сообщали городские и федеральные СМИ. Мы в «Медузе» тоже переживали за кота. И вот 12 октября он наконец вернулся домой.

Пресс-секретарь музея Анастасия Озерская рассказала «Комсомольской правде», что им позвонила девушка, которая забрала Осю. Она увидела объявления музея в интернете и решила вернуть животное. «Девушка объяснила, что увидела бездомного рыжего кота в подворотне. Думала, что он бродячий. Хотела помочь и приютить», — рассказала Озерская.

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