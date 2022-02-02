Талибы впервые назначили женщин на руководящие посты

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Правительство впервые после прихода к власти в Афганистане объявило о назначении женщин на руководящие должности.

Как сообщил в твиттере официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид, доктор Малалай Рахим возглавила специализированный роддом в Кабуле, а доктор Ариан — клинику при кабульском медицинском университете.

Как отмечает EFE, для правительства талибов назначение женщин на руководящие посты является беспрецедентным шагом. На рядовых должностях при талибах женщины работают лишь в некоторых госструктурах, например, в связанных с образованием.

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