МВД захотело признавать иностранцев «нежелательными» без ограничения по времени

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МВД России опубликовало проект ведомственного приказа о порядке принятия решений о том, что пребывание иностранца или человека без гражданства нежелательно в России. Внимание на документ обратила газета «Ведомости».

Авторы инициативы предложили отменить ограничения по срокам принятия решения о нежелательности пребывания человека в России. Сейчас срок рассмотрения материалов не должен превышать месяц после их регистрации в центральном аппарате МВД.

В проекте приказа также сказано, что при принятии решения МВД будет предварительно проверять, есть ли у иностранца в России семья. В документе не уточняется, будет ли это препятствовать или, наоборот, помогать принятию решения о нежелательности.

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