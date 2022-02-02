«Голос»: 10 или 11 миллионов жителей России лишены права избираться на выборах

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Пассивного избирательного права — то есть права быть избранными на выборах разных уровней, — в России лишены примерно 10-11 миллионов человек. Такая оценка приведена в новом докладе движения .

В июне 2021 года в своем предыдущем докладе движение сообщило, что количество лишенных пассивного избирательного права в России составляет не менее девяти миллионов человек. Центризбирком России с этим не согласился, оценив их число в 1,65 миллиона человек. Российский общественный институт избирательного права (РОИПП), возглавляемый членом ЦИК Игорем Борисовым, привел свою оценку — два миллиона человек.

В новом докладе "Голос" заявил, что считает эти цифры заниженными. Одновременно движение увеличило свою оценку «лишенцев» (так в докладе названы российские граждане, лишенные права быть избранными) с девяти до 10-11 миллионов человек.

"Голос" пояснил, что первоначально не учел россиян, лишенных пассивного избирательного права из-за владения иностранными финансовыми инструментами или счетами в зарубежных банках. Их число движение оценило в полтора миллиона человек.

Кроме того, в первом докладе «Голоса» не были учтены около 60 тысяч человек, приговоренных к лишению свободы в 2019-2020 годах, и около 100–300 тысяч человек, которые в акциях в поддержку Алексея Навального и которых из-за этого власти могут объявить причастными к деятельности .

Согласно российскому закону об основных гарантиях избирательных прав, права быть избранными лишены те, кто: признаны судом недееспособными;

содержатся в местах лишения свободы по приговору суда;

имеют иностранное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве;

были осуждены к лишению свободы за преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие — на период от пяти до 15 лет после погашения судимости;

были осуждены за преступления экстремистской направленности и имеют на день голосования неснятую или непогашенную судимость;

были осуждены по административным статьям о демонстрации запрещенной символики или распространении экстремистских материалов, если на день голосования срок наказания еще не истек;

объявлены причастными к деятельности организации, признанной экстремистской или террористической — до истечения пяти лет со дня признания для руководителей и трех лет для причастных лиц;

имеют счета в иностранных банках или владеют иностранными финансовыми инструментами.

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