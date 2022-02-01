Владимир Зеленский предложил с 2024 года отменить призыв украинцев в армию

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства, в котором дал несколько поручений правительству и Минобороны Украины. Текст указа опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Зеленский поручил правительству разработать законопроект, предусматривающий отмену обязательного призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года и введение «модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы».

Зеленский также поручил разработать законопроект о поэтапном повышении численности вооруженных сил Украины с 2022 по 2024 год на 100 тысяч человек (сейчас — 261 тысяча человек).

Часть поручений касается повышения зарплат военных. Зеленский поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2022 год деньги на постепенное повышение денежного обеспечения военных до уровня не ниже двух .

Минобороны также поручено подготовить концепцию постепенного перехода к формированию контрактной армии, увеличив сроки контрактов военных и повысив в 2023 году денежное довольствие военнослужащих до уровня не ниже трех минимальных зарплат. Кроме того, Зеленский поручил министерству разработать концепцию обеспечения военных жильем.

Зеленский представил свой указ на фоне . Выступая с трибуны Верховной Рады, президент сказал, что этот документ появился «не потому что скоро война, а потому, чтобы был мир», пишет «Украинская правда».

В 2013 году четвертый президент Украины Виктор Янукович подписал указ о якобы «последнем призыве в армию», напоминает «Украинская правда». Ожидалось, что в стране отменят призыв в армию, но после смены власти в 2014 году, присоединения Крыма к России и войны в Донбассе от этой идеи отказались.

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