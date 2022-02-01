Владимир Зеленский предложил с 2024 года отменить призыв украинцев в армию
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства, в котором дал несколько поручений правительству и Минобороны Украины. Текст указа опубликован на сайте Офиса президента Украины.
Зеленский поручил правительству разработать законопроект, предусматривающий отмену обязательного призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года и введение «модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы».
Зеленский также поручил разработать законопроект о поэтапном повышении численности вооруженных сил Украины с 2022 по 2024 год на 100 тысяч человек (сейчас — 261 тысяча человек).
Часть поручений касается повышения зарплат военных. Зеленский поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2022 год деньги на постепенное повышение денежного обеспечения военных до уровня не ниже двух минимальных зарплат.
Минобороны также поручено подготовить концепцию постепенного перехода к формированию контрактной армии, увеличив сроки контрактов военных и повысив в 2023 году денежное довольствие военнослужащих до уровня не ниже трех минимальных зарплат. Кроме того, Зеленский поручил министерству разработать концепцию обеспечения военных жильем.
Зеленский представил свой указ на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Выступая с трибуны Верховной Рады, президент сказал, что этот документ появился «не потому что скоро война, а потому, чтобы был мир», пишет «Украинская правда».
В 2013 году четвертый президент Украины Виктор Янукович подписал указ о якобы «последнем призыве в армию», напоминает «Украинская правда». Ожидалось, что в стране отменят призыв в армию, но после смены власти в 2014 году, присоединения Крыма к России и войны в Донбассе от этой идеи отказались.