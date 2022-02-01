Сбербанк поднял ставки по ипотеке выше 10%

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Сбербанк впервые в 2022 году пересмотрел ставки по ипотечному кредитованию.

Базовая ставка на покупку новостроек и жилья на вторичном рынке выросла на один процентный пункт, до 10,3%, сообщается на сайте кредитной организации.

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Предыдущий раз Сбербанк пересматривал ставки по ипотеке в начале декабря 2021 года. Тогда базовая ставка выросла на 0,5 процентных пункта, до 9,3%. Всего в 2021 году Сбербанк четыре раза пересматривал ставки по ипотеке в сторону повышения (в том числе ставка дважды менялась в декабре).

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко после того, как Банк России в декабре повысил до 8,5%, предупредил, что ставки по ипотеке на новостройки вырастут до 10–10,2%.

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