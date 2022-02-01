Российским работодателям рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников
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Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендовала перевести на удаленный режим работы максимально возможное число работников из-за роста заболеваемости ковидом в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства труда России.
В Минтруде отметили, что организации должны самостоятельно определить, сколько сотрудников можно перевести на дистанционный режим, а сам перевод на удаленку не считается основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемой работы.
По данным ведомства, сейчас в России дистанционно работают около трех миллионов человек.
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Заболеваемость ковидом растет на фоне распространения штамма омикрон. С 21 января в России ежедневно фиксируют рекордные показатели по количеству заболевших за сутки.
По состоянию на 1 февраля в стране зарегистрированы 125 836 новых случаев заражения ковидом, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 986 913 человек.