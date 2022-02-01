Российским работодателям рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений ( ) рекомендовала перевести на удаленный режим работы максимально возможное число работников из-за роста заболеваемости ковидом в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства труда России.

В Минтруде отметили, что организации должны самостоятельно определить, сколько сотрудников можно перевести на дистанционный режим, а сам перевод на удаленку не считается основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемой работы.

По данным ведомства, сейчас в России дистанционно работают около трех миллионов человек.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Заболеваемость ковидом растет на фоне распространения штамма омикрон. С 21 января в России ежедневно фиксируют рекордные показатели по количеству заболевших за сутки.

По состоянию на 1 февраля в стране зарегистрированы 125 836 новых случаев заражения ковидом, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 986 913 человек.

Подробнее об омикроне

Так мягче омикрон, чем дельта, или нет? У ученых наконец есть данные, которые позволяют делать надежные выводы Чем инфекция отличается на клеточном уровне, тоже стало понятнее

Подробнее об омикроне

Так мягче омикрон, чем дельта, или нет? У ученых наконец есть данные, которые позволяют делать надежные выводы Чем инфекция отличается на клеточном уровне, тоже стало понятнее

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!