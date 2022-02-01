Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Роскомнадзор 1 февраля направил в редакцию «Медузы» уведомления с требованием в течение суток удалить 17 материалов, написанных в 2017-2021 годах на основе расследований Алексея Навального.

Речь идет о расследованиях про недвижимость и другое имущество, которым владеют или пользуются российские чиновники и их семьи — в частности, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, помощник президента Владимир Мединский, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Среди материалов, которые Роскомнадзор требует удалить, также несколько текстов про расследование ФБК о резиденции под Геленджиком. ФБК утверждал, что ее построили для президента России Владимира Путина.

Роскомнадзор сослался на требование Генпрокуратуры от 28 января 2022 года, где говорится, что эти статьи «распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена по закону о противодействии экстремизму».

«Медуза» по требованию Роскомнадзора и под угрозой блокировки издания в России удалила публикации. Еще какое-то время они могут быть доступны для читателей в кэше.

Роскомнадзор потребовал удалить статьи, написанные по расследованиям команды Навального, и от других российских СМИ. Об этом сообщили «Эхо Москвы» (получило 34 уведомления), (шесть уведомлений), Znak.com (13 уведомлений), «Свободные новости» (девять уведомлений), The Village (восемь уведомлений), «Бумага» (три уведомления).

В декабре 2021 года Роскомнадзор направил «Медузе», «Дождю», Znak.com, The Village и The Bell уведомления с требованием удалить публикации, основанные на расследованиях издания , объявленного «нежелательной организацией». «Медуза» по требованию Роскомнадзора и под угрозой блокировки в России удалила четыре новостные заметки, написанные на основе публикаций «Проекта».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!