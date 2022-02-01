Госдепартамент объявил об эвакуации семей дипломатов из Беларуси
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Госдепартамент рекомендовал гражданам США отказаться от поездок в Беларусь, а также распорядился вывезти из страны семьи американских дипломатов.
В качестве причин не посещать страну в ведомстве назвали «произвольное применение законов, риск задержания и вызывающее беспокойство наращивание российских военных сил вдоль белорусской границы с Украиной». В Госдепе подчеркнули, что в регионе наблюдается повышенная напряженность и «ситуация непредсказуема».
Ранее 23 января американское внешнеполитическое ведомство предписало семьям госслужащих покинуть посольство США в Киеве, а гражданам отказаться от поездок в Украину.
Вслед за этим об эвакуации дипломатов из Киева из-за возможной агрессии России объявляли Великобритания, Канада, Германия и Австралия. В Киеве эвакуацию западных дипломатов посчитали «проявлением чрезмерной предосторожности».
С осени 2021 года на Западе обсуждается возможность российского вторжения на территорию Украины. СМИ сообщали, что Россия стягивает войска к украинской границе, а также перебрасывает силы в Беларусь в рамках совместных учений. США и страны Европы заявили, что готовы ввести жесткие санкции, если российские войска перейдут границу. Москва отрицает подготовку к военной операции, но на этом фоне инициировала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе.