Совет безопасности ООН решил провести заседание по ситуации вокруг Украины. Россия и Китай выступали против

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Совет безопасности ООН собрался в понедельник, 31 января, на заседание по ситуации вокруг Украины. Решение об этом было принято в ходе процедурного голосования, сообщает ТАСС.

С инициативой провести заседание по Украине в рамках СБ ООН ранее выступили США. Чтобы обсуждение состоялось, было необходимо девять голосов «за», отмечает агентство (всего в Совет безопасности входят 15 стран). В ходе голосования предложение поддержали 10 стран, против высказались Россия и Китай, еще три страны воздержались.

В заседании, помимо членов СБ ООН, примут участие представители Украины, Беларуси, Литвы и Польши, объявила председатель совета, постоянный представитель Норвегии Мона Юуль.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине примером мегафонной дипломатии и нагнетанием истерии. Он отметил, что США в предложении о созыве заседания упомянули, что «рассматривают расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру и безопасности». По его словам, это «неприемлемое вмешательство во внутренние дела» РФ и «попытка ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе».

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Россия уже несколько месяцев стягивает войска к украинским границам. На Западе опасаются, что она может готовить вторжение в Украину, и угрожают ввести новые санкции. Москва эти подозрения отрицает, объясняя переброску войск учениями.

На фоне ситуации вокруг Украины в начале января в Европе прошли переговоры по безопасности. Эта тема обсуждалась на встрече представителей России и США, в рамках заседания Совета Россия — НАТО и по линии ОБСЕ. По их итогам стороны не смогли прийти к сближению позиций.

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