Washington Post: секретные материалы украинской разведки вывезли из Киева

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Разведка Украины вывезла секретные материалы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве в безопасное место на западе Украины, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на слова источников.

Издание отметило, что вывоз секретных документов, как и поставки оружия от союзников, указывают на то, что Украина допускает вторжение России и готовится к войне.

При этом неназванный чиновник правительства США сказал изданию, что администрация президента Украины Владимира Зеленского и украинские военные по-разному оценивают вероятность российского вторжения. По его словам, есть разрыв между тем, что говорят Зеленскому его советники, и тем, что говорят военные и разведка.

Россия уже несколько месяцев стягивает войска к украинским границам, из-за чего страны Запада предполагают, что Россия готовит вторжение в Украину. В Москве это категорически отрицают, объясняя переброску войск учениями. Западные страны обещают принять санкции, если российские войска начнут вторжение. На этом фоне США, Великобритания и Германия решили эвакуировать из Киева членов семей своих дипломатов, а также часть сотрудников.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!